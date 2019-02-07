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Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel Diplomasi" eğitimi

Kapsamı ve geniş katılımı itibarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasi üzerine ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan programda, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alev Alatlı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Paulino Toledo, Leyla İpekçi, Ömer Tuğrul İnançer ve Ayşe Böhürler gibi isimler eğitim verecek

07 Şubat 2019 Perşembe 14:37
Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel Diplomasi" eğitimi

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel diplomasi potansiyelini geliştirmek ve alan tecrübelerini paylaşmak amacıyla Kültürel Diplomasi Akademisi kapsamında İstanbul'da bir eğitim programı gerçekleştirecek.

Ulusal ve uluslararası arenada kültürel diplomasi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, bu alanda akademik veya profesyonel olarak çalışma yapmak ve Türkiye'nin kültürel diplomasi potansiyeline katkıda bulunmak isteyen herkes programa başvuru yapabilecek.

Seminer, söyleşi, panel, atölye ve eğitim odaklı farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş programa başvurular, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kapsamı ve geniş katılımı itibarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasi üzerine ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan programda, Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, gazeteciler ile dünyanın farklı kültürleriyle etkileşim içerisinde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanları eğitimci olacak.

Eğitmenler arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alev Alatlı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Paulino Toledo, Leyla İpekçi, Ömer Tuğrul İnançer ve Ayşe Böhürler gibi isimler de yer alacak.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve Yunus Emre Enstitüsü gibi pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinde çalışmak isteyenler için fırsat oluşturması hedeflenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı" 2 Mart’ta başlayıp 3 ay sürecek.

Katılımcılar, program kapsamında Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiğini inceleyerek Türkiye'ye özgü entelektüel arka planın kültürel diplomasiye yansımalarını değerlendirecek.

Kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası proje tasarımı, geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkanı da bulacak.

Eğitim programı dahilinde yapılacak atölye çalışmalarında katılımcılar öğrendiklerini uygulama ve projeye dönüştürme imkanına kavuşacak.

"Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı"na ayrıca, kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren yabancı kurum ve kuruluşların temsilcileri de katkı sağlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:37
  1. Yunus Emre Enstitüsü

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