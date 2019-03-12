0553 313 94 23

Yunus Emre Enstitüsü'nden El-Ezher'e ilk Türkçe kütüphane

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, El-Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Türkçe Bölümü'ne Türkçe kütüphane kurdu

12 Mart 2019 Salı 19:07
Yunus Emre Enstitüsü'nden El-Ezher'e ilk Türkçe kütüphane

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve El-Ezher Üniversitesi iş birliğiyle El-Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Türkçe Bölümü'nde ilk Türkçe kütüphane kuruldu.

Çeşitli alanlardaki Türkçe kitaplar ve öğretim setleri, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz tarafından Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Bedri, Türk Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hazim Said ve Türkçe Bölümü öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu törenle kütüphane yönetimine teslim edildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Boyraz, törende yaptığı konuşmada, Ezher gibi köklü bir üniversitede ilk defa bir Türkçe kütüphane kuruyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, önümüzdeki dönemde iş birliğini daha da geliştirerek, kitap sayısını artırmayı ve Türkçe bölümüne e-kitaplık ile uzaktan Türkçe eğitimi gibi konularda katkıda bulunmayı istediklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Türk Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hazim Said de Ezher Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde yaklaşık 500 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü ve 100 kadar Türk Dili Bölümü öğrencisinin de Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan Türkçe kurslarına katılarak burada Türkçelerini geliştirme imkanı bulduğunu anlattı.

Said, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü ile bir protokolümüz var. Dolayısıyla iki kurum arasında böyle bir iş birliğinin olması çok doğal. Bugün bölümümüze Yunus Emre Enstitüsü tarafından hediye edilen Türkçe kütüphanesi, öğrencilerimize hizmet edecek ve Türkçelerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de söz konusu iş birliği çerçevesinde öğrencilerimize fayda sağlayacak daha fazla çalışmalar yapılmasını temenni ediyoruz.”

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün bünyesinde halen 600 öğrenci Türkçe öğreniyor. Mısır üniversiteleriyle yapılan protokol kapsamında çeşitli üniversitelerde kendi okutmanlarıyla Türkçe dersi vermekte olan Enstitü, izlediği kültürel diplomasi sayesinde Türk dilini, kültürünü ve tarihini tanıtmaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:07
  1. El-Ezher
  2. enstitü
  3. kütüphane
  4. Türkçe
  5. Yunus Emre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice yazılar dikkat çekti
    1. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    2. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    3. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    4. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    5. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    7. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    8. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    9. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    10. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    11. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    12. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    13. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    14. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    15. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    16. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    17. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    18. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    19. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    20. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    21. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    22. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    23. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    24. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    25. FETÖ'nün emniyet imamına 8 yıl 9 ay..
    26. Küçük Hasan’ın duygulandıran bayrak..
    27. Tutuklu ve kaçak Katalan..
    28. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması:..
    29. Yunus Emre Enstitüsü'nden El-Ezher'e..
    30. Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü