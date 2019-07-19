Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki temsilciliklerinde eğitim alan ve Türkçe Yaz Okulu programına katılan 100 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı ile 48 ülkedeki YEE merkezlerinde Türkçe öğrenen ve program kapsamında Ankara'da bulunan 100 öğrenci, Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

Enstitü yetkililerinin de katıldığı ziyarette, YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelen Türkiye ve Türkçe sevdalısı öğrencilerimizle Ata'mızın manevi huzurunda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ziyaret kapsamında, Anıtkabir Komutanlığındaki görevli askerlerin nöbet değişimi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Türkçe Yaz Okulu'na İngiltere'den katılan Pawel Slawski isimli öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kitaplardan ve belgesellerden öğrendiğini anlatarak, "Atatürk'ün hayatı beni çok etkiledi ve Atatürk'ün hayatını konu alan master tezi hazırladım. Tanıdığım herkese Atatürk'ün hayatını ve almış olduğu kararları okumasını, öğrenmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Program, Anıtkabir içerisindeki müze ve mozole ziyaretiyle son buldu.

- Türkçe'yi ve Türk kültürünü bir arada öğreniyorlar

Yaz okulunda her gün 5 saat Türkçe dersi gören öğrencilere, eğitimin yanı sıra Türk kültürünü öğrenmeleri için kültür turları düzenleniyor ve okçuluk, kaligrafi ve el sanatları gibi kurslar veriliyor.

Türkçe Yaz Okulu Programı'na katılan öğrenciler, her hafta sonu şehir dışı gezileriyle Türkiye'nin farklı illerini de ziyaret etme imkanı buluyor. Bu kapsamda ilk ziyaretlerini geçen hafta sonu Amasra'ya yapan öğrencilerin bir sonraki rotası Bolu, Bursa ve İstanbul olacak.

Öğrenciler ayrıca #rotamturkiye etiketiyle Türkiye'de geçirdikleri günlerle ilgili paylaşım yapacak. Ardından düzenlenecek yarışmayla, paylaşımı ödül kazanan öğrencilere, 2 Ağustos'taki kapanış gecesinde hediyeleri verilecek.