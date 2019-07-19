0553 313 94 23

Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Anıtkabir'e ziyaret

Enstitünün Türkçe Yaz Okulu programına katılan 100 öğrenci Anıtkabir'e gitti- Programa İngiltere'den katılan Pawel Slawski:- "Tanıdığım herkese Atatürk'ün hayatını ve almış olduğu kararları okumasını, öğrenmesini tavsiye ediyorum"

19 Temmuz 2019 Cuma 20:16
Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yurt dışındaki temsilciliklerinde eğitim alan ve Türkçe Yaz Okulu programına katılan 100 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Türkçe Yaz Okulu Programı ile 48 ülkedeki YEE merkezlerinde Türkçe öğrenen ve program kapsamında Ankara'da bulunan 100 öğrenci, Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

Enstitü yetkililerinin de katıldığı ziyarette, YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelen Türkiye ve Türkçe sevdalısı öğrencilerimizle Ata'mızın manevi huzurunda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ziyaret kapsamında, Anıtkabir Komutanlığındaki görevli askerlerin nöbet değişimi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Türkçe Yaz Okulu'na İngiltere'den katılan Pawel Slawski isimli öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kitaplardan ve belgesellerden öğrendiğini anlatarak, "Atatürk'ün hayatı beni çok etkiledi ve Atatürk'ün hayatını konu alan master tezi hazırladım. Tanıdığım herkese Atatürk'ün hayatını ve almış olduğu kararları okumasını, öğrenmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Program, Anıtkabir içerisindeki müze ve mozole ziyaretiyle son buldu.

- Türkçe'yi ve Türk kültürünü bir arada öğreniyorlar

Yaz okulunda her gün 5 saat Türkçe dersi gören öğrencilere, eğitimin yanı sıra Türk kültürünü öğrenmeleri için kültür turları düzenleniyor ve okçuluk, kaligrafi ve el sanatları gibi kurslar veriliyor.

Türkçe Yaz Okulu Programı'na katılan öğrenciler, her hafta sonu şehir dışı gezileriyle Türkiye'nin farklı illerini de ziyaret etme imkanı buluyor. Bu kapsamda ilk ziyaretlerini geçen hafta sonu Amasra'ya yapan öğrencilerin bir sonraki rotası Bolu, Bursa ve İstanbul olacak.

Öğrenciler ayrıca #rotamturkiye etiketiyle Türkiye'de geçirdikleri günlerle ilgili paylaşım yapacak. Ardından düzenlenecek yarışmayla, paylaşımı ödül kazanan öğrencilere, 2 Ağustos'taki kapanış gecesinde hediyeleri verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:16
  1. "Türkçe Yaz Okulu"
  2. ANITKABIR
  3. Yunus Emre Enstitüsü
  4. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Hazırlık maçı
    1. Futbol: Hazırlık maçı
    2. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    3. Şehit binbaşının emekli başçavuş..
    4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    5. GÜNCELLEME 2 - Bitlis'te terör..
    6. Esenyurt’ta 2 grup arasında bıçaklı..
    7. "Görme engelli" numarasıyla hırsızlığa..
    8. Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden..
    9. Tavşan Dağı’na özel ‘Ekolojk Köyler’..
    10. Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş..
    11. Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu
    12. Sungurlu’da 678 bebeğe ‘hoşgeldin’..
    13. Bakan Yardımcısı Özkaldı, Çaykur çay..
    14. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören..
    15. TİKA'dan Romanya'da "Tecrübe Paylaşım..
    16. "Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor"..
    17. Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması..
    18. Mobilya’da kefilsiz senetsiz 60 Ay..
    19. Hatay'da dinamitle balık avlayanlar..
    20. Adıyaman Üniversitesinde korkutan..
    21. İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA..
    22. Bulut’tan “Yazıcıoğlu’nun ismi..
    23. Çin'den skandal karar! Merih Demiral'a..
    24. CHP İl Başkanı Gülmez: ”Cinsel..
    25. "Bizi içimizde ötekileştirmek,..
    26. Bayanlar Çanakkale’yi gezdi
    27. Validen halk günü
    28. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    29. O ülkeden ABD'ye Kıbrıs uyarısı:..
    30. Rüsumat No:4’ün anısı yaşatılacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı