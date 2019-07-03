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Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ‘Manevi Destek Programı’ eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü kapsamında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan sağlık personellerine yönelik Manevi Destek Hizmetlerinin amaç ve niteliği hakkında eğitim toplantısı düzenlendi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:04
Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ‘Manevi Destek Programı’ eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü kapsamında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan sağlık personellerine yönelik Manevi Destek Hizmetlerinin amaç ve niteliği hakkında eğitim toplantısı düzenlendi.


Toplantı Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin katılımıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Bu eğitim programı kapsamında sağlık tesislerimizde talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personellerimize içinde bulundukları şartlar göz önünde bulundurularak hastaların iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak için moral isteklendirme ve manevi destek sağlamak, dini ve manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmayı amaçladıklarını” belirtti.


‘Manevi Destek Programı’ anlam ve önemi eğitiminin ilimizde ilk defa Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde başlatıldığına değinen Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, insanların manevi desteğe ihtiyacı olduğunu, yapılan tıbbi tedavilerin manevi destek ile beraber tamamlanması gerektiğine değindi.


Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan olan Doç. Dr. Naci Kula tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:04
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