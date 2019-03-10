Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok

Adana’da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde çalışan yunus ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin giriş çıkışlarının yanı sıra ara sokaklarda da uygulamalar yapan yunus ekipleri ruhsatsız tabancaya ve suç aletlerine geçit vermiyor. Yunus ekiplerinin yaptığı bir uygulamada otomobilin vites kutusu içinden bir ruhsatsız tabanca ve iki şarjör ele geçirildi. Polis gün boyu yaptığı uygulamada çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.