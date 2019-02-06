Yunus Akgün menajeriyle sözleşmesini feshetti

Ocak ayı transfer döneminde Anderlecht'e transferi son anda iptal olan Yunus Akgün, menajeriyle olan anlaşmasını feshetti.

3.5 milyonl euro teklif gelimişti

Galatasaray ve Anderlecht, oyuncunun transferi konusunda 3.5 milyon euro ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic, 1 milyon euro komisyon talebinde bulununca transfer rafa kalktı.

Bu gelişmenin ardından genç isim Stevic ile yollarını ayırdı. Yunus Akgün, temsilciliği için menajer Hasan Anıl Eken ile anlaştı.

Yunus, Galatasaray'ın kupada Boluspor'u farklı yendiği maçta hat-trick yapmıştı.