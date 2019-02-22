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Yünkül’den döner sermaye açıklaması

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri haline gelen döner sermaye sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 18:11
Yünkül’den döner sermaye açıklaması

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri haline gelen döner sermaye sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Döner sermayenin kurum içinde dağıtımında ek ödeme yönetmeliğinden kaynaklanan pek çok adaletsizlik olduğunu söyleyen Yünkül, “Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline gelmiştir. Çalışan kazanacak mantığı ile reklamı yapılan döner sermaye sisteminin, artık çalışanlarla hiçbir ilgilisi kalmamıştır. Hatta sağlık sistemi içerisindeki açık ve eksikler, döner sermaye sistemi ile kapatılmaya çalışılmakta, sağlık çalışanlarımızın alın teri döner sermaye sistemine feda edilmektedir” dedi.


Sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmının sabit üstü ek ödeme alamadığını, sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kapladığını belirten Yünkül, performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yünkül, “Genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü performans ödemesi almamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya almamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadır. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu görmektedir. Mevcut döner sermaye sistemi değişmezse, çok yakında hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır” diye konuştu.


Sağlık-Sen’in, döner sermaye sisteminden kaynaklı sorunların çözümü için öneriler sunduğunu vurgulayan Yünkül, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Dağıtılabilir döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, döner sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır. Acil önlem alınmaz ise bir yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye alabilecek ve sistem tamamen çökecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalı. Bu arada da ilimizdeki sağlık kurumları mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtmalıdır.”


Sağlık çalışanlarının zaten 7/24 zor şartlar altında hizmet sunduğuna değinen Yünkül, “Sağlık Bakanlığı bu konuya öncelik vermeli ve gerekli yasal hazırlığını bir an önce tamamlamalıdır. Sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır, ekstra istek değil olması gerekendir, çalışanlarımız için artık bıçak, kemiğe dayanmıştır. Bakanlık yetkilileri döner sermaye adaletsizliğini giderene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:11
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