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Yunanlardan insanlık dışı davranış… Yarı çıplak geri gönderdiler

Yasadışı geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Yunan polisi tarafından yakalandı. Bazılarının üzerindeki giysilerin çıkarıldığı kaçaklar, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:50
Yunanlardan insanlık dışı davranış… Yarı çıplak geri gönderdiler

Yunanistan'da polis tarafından yakalanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmeni bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla üzerlerini kapatmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşya, kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, "Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attılar. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler"dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:50
  1. Edirne
  2. Yunan polisi
  3. insanlık dışı
  4. Göçmenler

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