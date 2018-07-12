Yunan basınından Adnan Oktar oyunu: Erdoğan düşmanlığı yaptılar!

Seçim sürecini mercek altına alan Yunan basını, Türkiye’deki adli vakalarla da yakından ilgileniyor. Bunun son örneği "gasp, taciz, dolandırıcılık ve suç örgütü oluşturma" suçlarından gözaltına alınan Adnan Oktar’ın tutuklanması oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu haberin duyuruluş şekli oldu.

"ERDOĞAN YAZARLARI TUTUKLUYOR"

Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçla suçlanan Adnan Oktar için "Müslüman yazar tutuklandı" başlığı atılırken, "Erdoğan rejimi tüm yazar ve akademisyenleri tutuklamakta devam ediyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini de Oktar için "Müslüman yazar" başlığını kullanan yayın kuruluşlarından biri oldu.

Başlıkta "Müslüman yazar" denmesine karşın; Oktar’ın televizyon yayınlarında sunucu kadınlarla olsan seviyesiz temasları, kadınlara "kedicik" sunucu erkeklere de "aslancıklar" diye hitap etmesine ise ancak haberin iç kısımlarında değinildi.

FETÖ VE PKK DA AYNI

Böylece Türkiye’de olup bitenleri Yunan yayın kuruluşlarından takip eden Yunanlılara Türkiye’yi olduğundan çok farklı gösterme politikası başarıyla devam ettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ'cüler ve PKK'lılar için de Yunan basınında "gazeteci ve akademisyenler" ifadesi kullanılıyor.

(DİRİLİŞ POSTASI)