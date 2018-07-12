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Yunan basınından Adnan Oktar oyunu: Erdoğan düşmanlığı yaptılar!

Türkiye’de yaşanan hemen hemen her gelişme, Yunanistan’da yakından takip ediliyor. Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar için Yunan basınında "Müslüman yazar tutuklandı" başlıkları atıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:09
Yunan basınından Adnan Oktar oyunu: Erdoğan düşmanlığı yaptılar!

Seçim sürecini mercek altına alan Yunan basını, Türkiye’deki adli vakalarla da yakından ilgileniyor. Bunun son örneği "gasp, taciz, dolandırıcılık ve suç örgütü oluşturma" suçlarından gözaltına alınan Adnan Oktar’ın tutuklanması oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu haberin duyuruluş şekli oldu.

"ERDOĞAN YAZARLARI TUTUKLUYOR"

Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçla suçlanan Adnan Oktar için "Müslüman yazar tutuklandı" başlığı atılırken, "Erdoğan rejimi tüm yazar ve akademisyenleri tutuklamakta devam ediyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini de Oktar için "Müslüman yazar" başlığını kullanan yayın kuruluşlarından biri oldu.

Başlıkta "Müslüman yazar" denmesine karşın; Oktar’ın televizyon yayınlarında sunucu kadınlarla olsan seviyesiz temasları, kadınlara "kedicik" sunucu erkeklere de "aslancıklar" diye hitap etmesine ise ancak haberin iç kısımlarında değinildi.

FETÖ VE PKK DA AYNI

Böylece Türkiye’de olup bitenleri Yunan yayın kuruluşlarından takip eden Yunanlılara Türkiye’yi olduğundan çok farklı gösterme politikası başarıyla devam ettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ'cüler ve PKK'lılar için de Yunan basınında "gazeteci ve akademisyenler" ifadesi kullanılıyor.

(DİRİLİŞ POSTASI)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:09
  1. Erdoğan
  2. Türkiye
  3. pkk
  4. adnan oktar
  5. FETÖ

YORUM YAZ

  • hasanhasan6 sa önce
    Ey yunan sen benim dinimi hiç merak etmedinmi. Bizim dinimiz senin namusunuda koruyup kollamayı emrediyor. onun için müslüman yazar değil bunun ismini iyi belle geyik takımı.sizin oralardada olabilir. bunlar hiç bir dinin mensubu olamazlar. sahiplenmek bende ondanım demektir.
  • güneşligüneşli6 sa önce
    bu rezili hem israil hem yunan destekliyor. anla işte ne mal olduğunu!
  • tuğrultuğrul6 sa önce
    Adi şe.efsiz  Yunan, ulan bu yazar değil ... dik alası dik alası. Yoksa sizdeki yazarlar hep bunun gibin pez...klerden mi oluşuyor?
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