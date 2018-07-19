0553 313 94 23

Yunanisyan'dan Rusya'ya çok sert yanıt!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Moskova arasında devam eden "diplomat krizine" ilişkin, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." açıklamasında bulundu

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
Yunanisyan'dan Rusya'ya çok sert yanıt!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi kararı almasına yönelik eleştirilerine karşılık verildi.

Rus sözcünün ifadelerinin "üçüncü bir ülkeye saygısızlık ve bugünün dünyasını anlama eksikliğinin karakteristik bir örneği" olarak nitelendiği açıklamada, "Bugünün dünyasında büyüklüklerine bakılmaksızın ülkeler özgürdür ve özgür, çok yönlü ve demokratik bir dış politika uygulayabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Yunanistan'ın Rus diplomatlara ilişkin kanıtları zamanında Rusya'ya ilettiği belirtilerek, "Zaten Rus makamları, adamlarının ne yaptıklarının gayet farkında." ifadeleri kullanıldı.

Rus dışişlerinin açıklamalarının Rus diplomatların faaliyetlerini haklı çıkarmaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." uyarısında bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "kirli provokasyonlara sürüklenen" Yunanistan'ın Rus diplomatlara yönelik kararının NATO ortaklarından gelen baskı sonucu alındığını savunarak, bunun karşılıksız kalmayacağını bildirmişti.

Yunanistan geçen hafta, "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'si için sınır dışı, 2'si için de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, diplomatların, Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine ülkede gösterileri ve tepkilerin artmasını teşvik ederek müdahale etmeye çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
  1. Yunanistan
  2. rusya
  3. kriz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    1. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    2. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    3. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    4. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    5. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    6. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    7. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    8. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    9. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    10. New York’a 33 firmalı çıkarma
    11. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    12. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    13. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    14. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    15. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    16. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    17. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    18. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    19. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    20. Varlık barışı ile vergisiz fırsat
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!