0553 313 94 23

Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Çipras oldu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Nikos Kocias'ın istifasının ardından başbakanlığın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Çipras oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias istifa etti, ondan boşalan koltuğuysa Başbakan Aleksis Çipras doldurdu. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un huzurunda yemin ederek göreve başlayan Çipras, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na giderek selefi Kocias'tan görevi devraldı.

Çipras, burada yaptığı konuşmada, Kocias'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

“Kalıcı çözüme yaklaştık”

Yunanistan'ın, 3 buçuk yıllık SYRİZA hükümeti döneminde izlediği dış politikayla bölgede bir istikrar unsuru haline gelerek lider rolü oynadığını ifade eden Çipras, bu kapsamda Türkiye'yle ilişkilerde ve Kıbrıs meselesinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Çipras, "Egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyarak, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürdük. Kıbrıs konusunda, çözüm istemeyen taraf olma lekesinden kurtulduk ve adil ve kalıcı bir çözüme çok yaklaştık." dedi.

Kocias da konuşmasında görevi süresince, kendisine gösterdiği güven için Çipras'a teşekkür etti.

Karasularının genişletilmesinin aşamalı olarak yapılacağını belirten Kocias, ilk adımın, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'ndeki "Diapontia" adalarından başlayarak Girit'in Kuzey batısındaki "Antikithira" adalarına kadar olan bölgede uygulanacağını ileri sürdü.

Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti. Başbakan Çipras, Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
  1. Aleksis Çipras
  2. Nikos Kocias

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü açıklarında erkek cesedi bulundu
    1. Beylikdüzü açıklarında erkek cesedi..
    2. İhbar üzerine bölgeye giden polis 16..
    3. Çamur banyosunun faydaları neler?
    4. Tabancayla yaraladığı kişinin..
    5. 60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT..
    6. Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay!..
    7. AK Partili Bekir Bozdağ: Tehdit edildim
    8. Soğuklar yüz felci yapabilir
    9. İstanbul Barosu başkanlık seçiminde..
    10. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı?
    11. Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı..
    12. Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı:..
    13. Şeker sağlığımıza çok zararlı
    14. Merkel'den S.Arabistan'a tepki: Kabul..
    15. Zihni gerginlikten kaçının!..
    16. Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?
    17. Afganistan'da intihar saldırısı: Ölü..
    18. Sahayı beğenmedi maça çıkmadı! Kadro..
    19. Çalışan beyin acıktırıyor
    20. Milli Görüş'ün duayen isimleri, Oya..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?