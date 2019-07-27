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"Yunanistan'ın yaptığı hukuk dışıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:- "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:17
"Yunanistan'ın yaptığı hukuk dışıdır"

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız." dedi.

Usta, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün mazlumların umudu olduğunu ve onların hakkını, hukukunu koruduğunu belirtti.

Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Fakat Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar." diye konuştu.

- "Yunanistan'la toplantılar yapıldı"

Düzensiz göçmenlere yönelik Yunanistan'la toplantılar yapıldığını, bundan iyi sonuçlar çıkması gerektiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde denizde ölen, sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Bunlar Avrupa'ya, insanlığa yakışan fotoğraflar değil. Herkesin el birliği içerisinde bu sorunu çözmesi lazım. En acil çözüm ise Suriye'deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda."

Suriyelilerin protesto edeceği yönündeki iddiaların gerçek olmadığına değinen Usta, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada." ifadesini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer yer aldı.


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:17
  1. Ak Parti
  2. Keşan
  3. Leyla Şahin Usta

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