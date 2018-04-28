Yunanistan'ın son çırpınışları! Özelleşmeyen kurum kalmadı

AB'nin her geçen gün daha da borçlandırdığı Yunanistan, Avrupa Birliği'nin en borçlu ülkesi konumunda. Ayrıca AB genelinde istihdam oranı en düşük ülke. Kurtarma paketleri ve kemer sıkma önlemleri nedeniyle halk gıda, barınma, sağlık gibi en temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor.

Yunanistan'da emekliler ise protesto için sokağa döküldü. Emekliler 8 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik kriz ve kurtarma paketleri döneminde kemer sıkma önlemleriyle maaşlarının ortalama yüzde 40'ını kaybetti.

Eurostat'ın raporuna göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden bir oranla Yunanistan en borçlu Avrupa ülkesi konumunda. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, ülkesinin kamu borcunun yakın zamanda hafifletilmesi çağrısında bulunmuştu ancak bu hiçte kolay gözükmüyor.

Kamu borcu hafifletilirken, 2018 yılında Yunanistan dış piyasalardan borçlanmayı hedefliyor. 2010 yılından beri dış finansörlerin yönetiminde olan Yunanistan ekonomisi için bu tarih önem teşkil ediyor. Yunan hükümeti, kreditörleriyle müzakerelerini tamamlayarak ağustos ayında programdan çıkmayı hedefliyor.

Gelecek Ağustos'ta uluslararası piyasalara dönmeyi hedefleyen Atina yönetimi, 2010'dan beri ilk defa 7 yıl vadeli devlet tahvili ihracı için ihale açtı. Yunanistan böylece piyasadan 3 milyar Euro toplamayı amaçlıyor.

2018 yılında dış piyasalara açılım ile içeride yaşanacak rahatlama süreci ile beraber Çipras 2019 seçimlerine güçlü bir şekilde katılmayı hedefliyor.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ HIZLANDI

Uzun zamandır mali krizle uğraşan Yunanistan, kurtarma paketinin önemli bir ayağını oluşturan özelleştirme sürecini de hızlandırıyor.

86 milyar euroluk son kurtarma paketi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken reformlara ilişkin müzakerelere hale devam edilirken; özelleştirme, kamu idaresi ve geri ödenmeyen banka kredileri Yunanistan'ın en çok başını ağrıtan konular.

Ancak Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre Yunanistan özelleştirme programının çok gerisinde kaldı.

2017 yılında özelleştirme hedefini tutturamayan Atina yönetiminin bu yıl da özelleştirme gelirinin beklentilerin altında kalması beklenirken, Yunanistan kreditörlerin talep ettiği satışları gerçekleştirmek için acele ediyor.

Kurtarma paketine göre 10 liman, gayrimenkul varlıkları, Hellenic Post ve Atina Su İşleri'nin de dahil olduğu 19 özelleştirmenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

LİSTEDE ALMANLAR GÖZE ÇARPIYOR

Yunanistan'ın doğalgaz dağıtım şirketi DESFA'nınözelleştirilen yüzde 66'lık hissesinin İtalyan enerji şirketi Snam'ın liderliğindeki konsorsiyuma satılacağı açıklandı. TAIPED kamu petrol şirketi ELPE'nin de çoğunluk hissesinin özelleştirmesi için ihale açıldığını duyurdu.

1100 tekne bağlama kapasitesiyle Balkanların en büyük limanı olma özelliği taşıyan Alimos için teklif alındı. Ülkenin ikinci büyük limanı olan Selanik Limanı'nın yüzde 67 hissesinin Alman Deutsche Invest şirketinin liderliğindeki konsorsiyuma satışı Mart ayında tamamlandı.

Yunan Özelleştirme Kurumu (HRADF), HellenicPetroleum S.A. (HELPE) şirketindeki çoğunluk hisselerinin satışı için uluslararası ihale sürecini geçen hafta başlattı.

Geçtiğimiz günlerde özelleştirme ihalesine çıkan ve kimsenin teklif vermediği Yunanistan'ın en büyük telekom şirketi OTE'nin yüzde 5 hissesini Alman kamu şirketi Deutsche Telekom aldı.

22 MİLYAR EURO YATIRIM GEREK

Yunanistan ekonomisinin sağlıklı bir büyüme yörüngesine ulaşmak için önümüzdeki beş yıl boyunca yılda ortalama 22 milyar euro daha ilave yatırıma ihtiyacı olacak.

Söz konusu 110 milyar euroluk yatırım ekonomik bir mucizeye yol açmayacak, bunun yerine gayri safi yurtiçi hasılasının mevcut durgun büyüme oranını iyileştirmesi ve yüzde 3-4'e ulaşmasını sağlayacak.

Bu arada Yunanistan 2017’nin üçüncü çeyreğinde pozitif büyüme yaşadı, yıllık bazda yüzde 1.3 reel büyüme yaşandı. Kimi çevreler bu durumu iyileşme yönünde görse de Yunan ekonomisi toparlanma için daha çok arpa boyu yol alacak gibi..

Türkiye Haber Merkezi