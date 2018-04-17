Yunanistan'ın nereden cesaret aldığı anlaşıldı

Doğu Akdeniz’de artan NATO savaş gemilerinden cesaret alan Yunanistan, provokasyonlarına yenisini ekledi. Kirli planların şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gündeme getirildiği Doğu Akdeniz’deki artan ABD, İngiltere ve Fransa askeri varlığı, Yunanistan’ı cesaretlendirdi.

TAHRİKLERİ ARTTIRIYOR

Ege’deki tahriklerini her gün daha da arttıran Yunanistan’ın son hamleleri, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin dışında görülmüyor. Akdeniz oyunları, Türkiye’nin Suriye hamlelerini de boşa çıkarmayı amaçlayan çabalarda, enerjiye sahip olmak isteyen dünya güçlerinin de desteğiyle Yunanistan, Ege’deki tacizler üzerinden Türkiye’yi önümüzdeki dönemde daha da meşgul edecek görünüyor.

YENİ KARDAK KRİZİ

Helikoptere Yunan taciz atışı ve ardından Yunan savaş uçağının it dalaşı sonucu düştüğü yalanlarıyla Ege’yi ısıtamayan Yunanistan son olarak uluslararası kayalıklarda bayrak skandalına imza attı. Hurşit Adası ve kayalıkları bölgesinde bir grup Yunan, kayalıklardan birine Yunanistan bayrağı dikti. Olay, Yunanistan tarafından, 3 kişinin yeltendiği münferit bir olay olarak lanse edilmeye çalışıldı.

ALARMA GEÇİLDİ

Yunan medyası, bayrak dikilen kayalığın Kerdo kayalığı olduğunu bildirdi. Olay önceki gece ortaya çıktı. Egemenliği Yunanistan’a da Türkiye’ye de ait olmayan uluslararası sulardaki kayalığa Yunan bayrağı dikilmesi üzerine Türk Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri alarm seviyesine geçirildi. Türk Deniz Kuvvetleri yaklaşık 70 kilometre ötede başarılı ve tarihi bir operasyona imza attı.

O GÖRÜŞME ÖNCESİ YAŞANDI

Yunanistan ile kayalık krizinin Kıbrıs’ta KKTC lideri Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in 9.5 ay sonra ilk kez yapacakları görüşme öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.

EN KRİTİK NOKTA

Akıncı ve Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin Yunanistan tarafından bir kez daha çözümsüzlüğe bırakıldığı 7 Temmuz 2017 tarihindeki Beşli Konferans’ın ardından dün akşam BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgâhında bir araya geldiler. Bu görüşme müzakere anlamına gelmese de durum değerlendirmesi yapılacağı konuşuluyordu. Kıbrıs müzakerelerinde de enerji denklemi, çözümün en kritik noktalarından biri olarak görülüyor.

Araştırıyorlarmış!

Yunan basını da gelişme gelişmeyi duyurdu. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının ‘fotoğrafları araştırıyoruz’ dediği iddia edildi. Yunanistan’da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu. Haber kısa sürede pek çok Yunan haber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, ‘Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı’nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri’ ifade edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığı belirtildi. Skai televizyonunun haberinde “Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağı mı o da belli değil. Araştırıyoruz” dediler” ifadesi yer aldı.