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Yunanistan’ın Meriç bölgesinde üç genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Meriç bölgesinde, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen üç genç kızın cesedi bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:28
Yunanistan’ın Meriç bölgesinde üç genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Didimotihos’un Prangio bölgesinde tarlasını sürmek üzere yola çıkan bir çiftçi, bugün öğleden sonra sazlıkların arasında korkunç manzarayla karşılaşınca hemen polise haber verdi.

Adli tıp uzmanının yaptığı ilk açıklamaya göre, ikisi 15 ve 18 yaşları arasında olan, sığınmacı ya da yasa dışı göçmen oldukları sanılan üç kız, yaklaşık 24 saat önce öldürüldü. Cesetler, otopsi için Aleksandrupoli Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:28
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