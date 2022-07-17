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Avrupa

Yunanistan'ın gözü Abdülhamid Han'da! Anbean takip ediyorlar

Yunan Türkolog Stathakopoulos, Türkiye'nin filosundaki sondaj gemilerinin 'er ya da geç Ege'de harekete geçeceğini' söyledi. Stathakopoulos, bu durumun iki ülke ilişkilerinde "yeni bir gerilimin başlangıç noktası olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 20:21:00 -
Yunanistan'ın gözü Abdülhamid Han'da! Anbean takip ediyorlar

Türkiye, “Mavi Vatan”da yeni sondaj faaliyetleri için hazırlıklarına devam ediyor.

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine ek olarak Abdülhamid Han adlı son gemi de devreye alınacak.

Son hazırlıkların yürütüldüğü gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak.

Yunanistan'ın gözü Abdülhamid Han sondaj gemisinde

Türkiye’nin atmaya hazırlandığı yeni adımları kestirmeye çalışan Yunanistan’da ise endişeli bir hava hakim.

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos, Yunan Devlet Televizyonu’nda (ERT) katıldığı yayında, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum"

Stathakopoulos, 2020 yılında olduğu gibi “sıcak” bir yaz görmeyeceklerini umduğunu dile getirerek, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki dengenin her iki tarafta da korunacağını tahmin ettiğini söyledi.

"Abdülhamid Han, er ya da geç Ege'deki faaliyetlerine başlayacak"

Diğer taraftan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin’in Taşucu Limanı’nda görev emri bekliyor.

Abdülhamid Han başta olmak üzere Türkiye’nin sondaj gemileri hakkında konuşan Stathakopoulos, gemilerin “er ya da geç Ege’de araştırma faaliyetlerine başlayacağı” şeklindeki görüşünü paylaştı

"Yeni bir gerilimin başlangıç noktası olabilir"

Yunan Türkolog’a göre, bu durum, iki ülke ilişkilerinde “yeni bir gerilimin başlangıç noktası” olabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri konusunda 6 alternatifin gündemlerinde olduğunu söylemiş, “Bir ay daha sabredeceğiz. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur.” demişti.

 

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