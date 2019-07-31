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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Yerbilimleri Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü Kandiye (Heraklion) kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, saat 07.39'da yerin 170 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

Girit İtfaiye Teşkilatı da Ada'nın tümünde hissedilen depremin can ya da mal kaybına neden olmadığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19
  1. Deprem
  2. Girit
  3. YUNANİSTAN

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