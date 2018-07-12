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Yunanistan’dan yeni adım! NATO olmayınca...

Yunanistan'ın bütün planı, Türkiye'de gözaltında bulunan Yunan askerlerini gündeme getirerek Ankara üzerinde baskı kurmaktı. Fakat Yunanistan'ın bu gereksiz oyunu beklenen etkiyi yapamayınca Atina yönetimi yeni bir yöntem izlemeye başladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:45
Yunanistan’dan yeni adım! NATO olmayınca...

Yunanistan, NATO Zirvesi öncesinde başbakan Alexis Çipras’ın Brüksel’de yapacağı görüşmelerde, Türkiye’de gözaltında olan iki Yunan askeri gündeme getireceğini açıklamıştı. Öyle ki Yunan hükümeti sözcüsü bu sayede Türkiye’ye "baskı" yapacağını söyleyecek kadar ileri gitmişti. Mart ayında sınırı geçtikten sonra yakalanan ve halen gözaltında bulunan Yunan askerler hakkında NATO’dan beklenen sonuç alınamamış olsa gerek, Yunan makamlar uluslararası basına konuşmaya başladı.

Yunanistan Dışişlerİ Bakanı Nikos Kotzias, iki Yunan askerin gözaltında olmasından dolayı rahatsız olduğunu Almanya’nın çok satan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a anlattı.

FETÖ'cü askeri koruma altına alan, onlara sahip çıkan ve iltica hakkı tanıyan Yunanistan, iki Yunan askerin gözaltında olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyip, "Bu kabul edilemez. İki asker duruşmaya çıkmak için hali hazırda 4 aydır hapiste. Onların casus olduğundan şüpheleniyorlar fakat sizce asker üniformasıyla casusluk yapılır mı? Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:45
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