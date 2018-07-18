Yunanistan'dan tutuklu askerlere dair açıklama

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a sığınan FETÖ’cü firari askerleri iade etmeyen Atina yönetimi, Edirne’de yakalanan 2 Yunan askerinin tahliye edilmemesine kendince tepki gösterdi. Dün Edirne’de gerçekleşen duruşmada Yunan askerlerine tahliye çıkmamış ve tutukluluk hallerinin devam etmesi istenmişti.

FETÖ’cüleri iade etmeyerek sığınma izni veren ve Yunan basınına göre güvenlik önlemleriyle yaşamaya devam eden FETÖ’cüleri iade etmeyen Atina yönetimi, bu gelişmeyi ise eleştirdi.

Yunan hükümetinin sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos bugün yerel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Antenna TV’ye konuşan Tzanakopoulos, "Diplomatik mücadele dolayısıyla insanların hayatlarıyla oynayamayız çünkü bu bizi uluslararası ilişkilerde neye izin verildiğini tartışmanın önünü açıyor. Atina, askerlerin serbest kalması için bütün siyasi, diplomatik ve yasal yolları deneyecektir" dedi.