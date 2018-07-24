Yunanistan'dan Türkiye'ye teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine almıştı. Yangın dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.