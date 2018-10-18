Yunanistan'dan yenikriz çıkartacak hamle! Dışişleri'ne çağrıldı
Akdeniz'de Türkiye ile gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan yine büyük kriz oluşturacak bir adım geldi. Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Barbaros sismik araştırma gemisini izlemekle görevlendirildi. Barbaros gemisinin faaliyetlerine yönelik olarak Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.18 Ekim 2018 Perşembe 11:05
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de 41 bin kilometrekarelik kıta sahanlığına hapsetmek isteyen Yunanistan, Akdeniz işgalinde, iki ülke arasında büyük kriz meydana getirecek adımlar attı.
Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Barbaros sismik araştırma gemisini izlemekle görevlendirildi.
Türk savaş gemileri refakate aldı
Barbaros gemisinin faaliyetlerine yönelik olarak Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Türkiye, bu açık savaş tehdidine yanıt vermeye hazırlanırken Barbaros gemisi, Türk savaş gemileri, hücumbot ve denizaltılarımızın refakatine alındı.
Öte yandan bir Yunan sitesi, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinin Kıbrıs'ın batısında olduğuna dair radar görüntülerini paylaştı.
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