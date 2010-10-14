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Yunanistan’dan suçlama

Yunanistan basınında, “Türk savaş uçaklarının, Eşek (Agathonissi) adası üzerinde 7 bin 500 - 30 bin feet arası yükseklikten uçtukları” iddiası yer aldı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Yunanistan’dan suçlama

Elefteros Tipos gazetesi, “Tek kol halindeki 8 adet F-16 tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu çerçevesinde, birbirlerinden ayrıldıktan sonra her biri farklı yükseklikte olmak üzere Eşek adasının üzerinden uçtuklarını” yazdı. Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine, “Türk savaş uçaklarının Ege’deki faaliyetleri” konusuna değindi. Sözcü, “Türkiye’nin Ege’deki faaliyetlerinin, uluslararası hukuk kuralları ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu” öne sürdüğü konuşmasında, “Atina’nın diplomatik ve operasyonel düzeyde gerekli tüm girişimlerde bulunduğunu” kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:29
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