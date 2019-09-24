Yunanistan'ın ardından bir komşu daha sallandı İstanbul'un ardından sallanan Yunanistan'dan sonra İran'da da 4,6 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Can kaybı yaşanmadı" İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 12 kilometre altında meydana geldi. İze Valisi Mustafa Semali depremin yerel saatle 12.31’de meydana geldiğini söyleyerek, "Bugün İze şehrinde meydana gelen 7'nci deprem sonrasında şehirde olağanüstü duruma geçildi” dedi. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını aktaran Semali, "Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi” ifadesini kullandı.

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