0553 313 94 23

Yunanistan'dan skandal karar! İadeyi durdurdular

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine red kararı verdiği bildirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:16
Yunanistan'dan skandal karar! İadeyi durdurdular

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu. 

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu. 

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti. 

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:16
  1. Yunanistan
  2. terörist
  3. iade
  4. Turgut Kaya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti
    1. Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane..
    2. Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve..
    3. Şili Kongresi'nden plastik poşet kararı!
    4. Öldürülen gencin hayali gerçek oldu
    5. CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı!..
    6. Fatih Terim: Dünya çapında bir takım..
    7. Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8..
    8. Periscope'a 'Süper Lig' engeli
    9. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    10. En zehirlisi o! Gaziantep'te..
    11. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    12. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    13. İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı
    14. ASELSAN'dan 'ELMAS' projesi: Türk..
    15. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    16. "Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç..
    17. Uzman isimden bedelli askerlik..
    18. Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı:..
    19. Çin'den skandal Suriye kararı: Doğu..
    20. Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018