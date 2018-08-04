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Yunanistan'dan skandal karar! Dışişleri'nden sert açıklama gecikmedi

1991 yılında Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin faili, 17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden alınıp açık cezaevine konması Türkiye'den çok sert bir tepkiyle karşılandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:31
Yunanistan'dan skandal karar! Dışişleri'nden sert açıklama gecikmedi

Türkiye'nin her seferinde yapıcı adımlarına karşı skandal kararlarla karşılık veren Yunanistan, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ı bulunduğu cezaevinden açık bir cezaevine taşıdı. Dışişleri bu skandal olayasert bir açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde: "17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinasın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevinden alınarak, Volostaki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşına yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinasın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:31
  1. Dimitris Kufodinas
  2. Yunanistan
  3. 17 Kasım terör örgütü

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