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Yunanistan'dan skandal karar! Biri daha serbest kaldı

Yunanistan, Türkiye ile arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı bugün serbest bırakıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:51
Yunanistan'dan skandal karar! Biri daha serbest kaldı

Hain darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı. Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

EV HAPSİNDE TUTULACAK

Yunanistan, FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç’a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı’yı ikinci kez serbest bırakmıştı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:51
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