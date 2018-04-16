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Yunanistan'dan skandal açıklama: Darbeci askerler...

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askerin Mayıs ayında serbest kalabileceğini açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:42
Yunanistan'dan skandal açıklama: Darbeci askerler...

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:42
  1. Türkiye
  2. Yunanistan

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