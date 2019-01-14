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Yunanistan'dan Rusya'ya "Makedonya" cevabı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı:- "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz"

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:27
Yunanistan'dan Rusya'ya "Makedonya" cevabı

ATİNA (AA) - Yunanistan, Rusya'ya Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin varılan Prespa anlaşmasına saygı duyması çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Prespa anlaşmasına yönelik eleştirilerine yanıt verildi.

Anlaşmanın iki bağımsız ülke tarafından Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, anlaşmanın, Balkanlardaki barış ve istikrar katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, ülkeyi yeni ismi "Kuzey Makedonya" olarak tanıyacağından duyulan umuda işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın içişleri olan konularda benzer açıklamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Prespa anlaşmasının dışarıdan empoze edildiği ve halkın iradesini yansıtmadığı belirtilmiş ve konunun BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması gerektiği ifade edilmişti.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran 2018 tarihinde, Prespa anlaşması imzalanmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:27
  1. Makedonya
  2. Makedonya Yunanistan isim sorunu
  3. Prespa Anlaşması
  4. Rusya
  5. YUNANİSTAN

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