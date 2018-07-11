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Yunanistan'dan Rus diplomat yaptırımı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan'ın yaptırım kararı aldığı 4 Rus diplomatın diplomatik kuralları ihlal ettiğini belirterek, “Uluslararası hukuku ihlal eden hareketleri kabul etmiyoruz.” dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:22
Yunanistan'dan Rus diplomat yaptırımı

Canakopolus, katıldığı bir televizyon programında ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 4 Rus diplomata yönelik yaptırım kararı alınmasına ilişkin sorular üzerine, “Yunan hükümetinin tüm ülkelerle iyi ilişkiler arzu ettiğini ancak uluslararası hukuku ihlal eden ve Yunan devletine saygılı olmayan hareketleri kabul etmesinin mümkün olmadığını” söyledi.

Tüm ülke ve makamların uluslararası hukukun yanı sıra Yunan hükümetine ve devletine saygılı olmak durumunda olduğunu ifade eden Canakopulos, “Bu kapsamda, her zaman gerektiğinde önlem alınmıştır, bu defa da böyle oldu. Yapılan değerlendirmeler bu çeşit hareketler olduğu yönünde ve bu nedenle gerekli olan tüm önlemler alınacaktır.” diye konuştu.

Yunan Kathimerini gazetesi, Atina hükümetinin, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldığını duyurmuştu.

Kathimerini, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina’nın bu kararının, Rus diplomatların "Yunanistan sınırları dahilinde ülkenin iç işlerine müdahale sayılan hareketlerine" karşı bir önlem olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:22
  1. Yunanistan
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