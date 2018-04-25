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Yunanistan'dan Makedonya ile "isim sorunu" açıklaması

Makedonya ile yaşadıkları "isim sorunu" hakkında konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:56
Yunanistan'dan Makedonya ile "isim sorunu" açıklaması

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos,  Makedonya ile müzakereleri devam eden "isim sorununa" ilişkin, "Biz köprünün  yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." dedi. 

Canakopoulos, düzenlediği haftalık basın brifinginde, müzakerelere  ilişkin Yunanistan'ın çeyrek asırdır devam eden sorun için şartlarını açık bir  şekilde ortaya koyduğunu belirterek bu şartların, Makedonya için "hem ülke içinde  hem de dışında kullanılacak kapsayıcı yeni bir isim" ve "geçmişe dönük toprak  emellerini işaret eden anayasa maddelerinde değişiklik" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov  ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ile Viyana'da bugün  bir araya geldiğini kaydeden Canakopoulos, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi  diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dün  yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir çözüm konusunda iyimser olduğunu  ifade etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hahn'ın  açıklamalarını "talihsiz" ve "yanlış resim" olarak nitelemiş, Hahn'ı  müzakerelerin "altını oymakla" suçlamıştı.

İki ülke arasında başlayan müzakerelerde, sorunun çözümüne yönelik  adımlar atılmış olsa da bazı temel noktalarda ilerleme henüz sağlanabilmiş değil.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan  "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde  "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin  değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu  Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler  Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan  ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici  referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe  kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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