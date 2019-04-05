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Seçim 2019 Sayfası

Yunanistan’dan Kuzey Makedonya’ya geçmeye çalışan göçmenler polisle çatıştı

Yunanistan’ın Selanik kentinde kalan ve çoğunluğunu Suriyeli mültecilerden oluşan bir grup göçmen Kuzey Makedonya’ya geçmek için polisle çatıştı.

05 Nisan 2019 Cuma 20:13
Yunanistan’dan Kuzey Makedonya’ya geçmeye çalışan göçmenler polisle çatıştı

Yunanistan’ın Selanik kentinde kalan ve çoğunluğunu Suriyeli mültecilerden oluşan bir grup göçmen Kuzey Makedonya’ya geçmek için polisle çatıştı.



Yunanistan’ın Selanik kentinin 40 kilometre kuzeyinde bulunan Diavata Göçmen Kampı’nda bulunan ve çoğunluğunu Suriyelilerin mültecilerin oluşturduğu göçmenler Kuzey Makedonya ile olan sınırın açılacağına dair bir duyum almaları üzerine oraya doğru hareket etti. Sınırı geçerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine Yunan polisi, aralarında çocukların da olduğu gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Yunan makamları ise çıkan olaylarda bir göçmenin gözaltına alındığını, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas ise, “Kuzey Makedonya sınırı açılacak rivayeti yalandır.” şeklinde açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:13
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