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Yunan Hükümet sözcüsünden haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Canakopoulos, Yunanistan'ın Skai televizyonuna yaptığı küstah açıklamada, "Türkiye saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:39
Yunan Hükümet sözcüsünden haddini aşan 'Türkiye' açıklaması

Canakopoulos, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "Hurşit adası yakınlarındaki Kerdo kayalıklarından Yunan bayrağı indirildi" açıklamarına ilişkin olarak "Türk Başbakan Yardımcısı istediği kadar saçmalayabilir" dedi. Canakopoulos, bayrak indirme olayının hala doğrulanmadığını belirterek, Ankara'nın gerginliğini azaltmasının iyi olacağını söyledi. 

SÖZCÜ HADDİNİ AŞTI

Athens Voice'ta yer alan habere göre, Canakopoulos, "dış politika bireyler tarafından yürütülemez. Bu bölgeye bayrak dikmek  dış politika eylemidir. Bu yüzden Ege'deki durum göz önüne alınarak bu tarz eylemlerden kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu. 

"TÜRKİYE GERÇEK BOYUNU KARIŞTIRMAMALI"

Türkiye'nin sürekli zemin kaybına uğradığını belirten Canakopulos, "Saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" ifadesini kullandı. 

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili tutumuna da değinen Canakopoulos, "AB yaşananlarla ilgili hakemlik yapmıyor. Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık AB'nin de meselesidir ancak Türkiye tarafından bu kadar saldırgan bir tepki verilmesi, duyulan rahatsızlığın göstergesidir" dedi. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:39
  1. Ankara
  2. avrupa birliği
  3. yunanistan
  4. Canakopoulos
  5. Bekir Bozdağ

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz13 dk önce
    Yonanistanı ingiltere bize karşı parmaklıyor. Yıllar evvel bu yonan köpeğini üzerimize salmıştı ingilizler!
  • Adalarda işimiz varAdalarda işimiz var15 dk önce
    Dibimizdeki adaları bile almış adamlar. Bu işlerde bir yanlışlık olduğu kesin ama düzeltilir inşallah.
  • yorgunyorgun15 dk önce
    Boyumuzu karıştırdık Kıbrıs'ta makinalı tüfek yuvalarında asklerinizin ayak başparmak larının kemikleri duruyor sizler asker kaçmasın çivi ile cakmış siniz genede ayağını kopartıp fare ler gibi kacmışsınız vesselam
  • Seren Seren 27 dk önce
    Ohhh çok yakışıklı adam adam gibi adam duruyor ohh
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