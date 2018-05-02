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Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye mesajı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, son zamanlarda Ege'de olası bir sıcak temastan korkan Yunan kamuoyuna Türkiye ile ilgili haddi aşan açıklamalarda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye mesajı!

Özellikle Yunan basınının ve bazı Yunan siyasetçilerin "Türkiye'nin Ege'de kriz yaratmaya çalıştığı" yolundaki iddialarını değerlendiren Kocyas, SKY TV'ye verdiği özel mülakatında, "Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" dedi.

"Türkiye bugüne dek Ege'deki kırmızı çizgilerimize çok yaklaştı ancak aşmadı" diye konuşan Kocyas, Yunanistan'ın "olası tahriklere karşı serinkanlı kalmaya kararlı olduğunu" söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye ile "barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği" istediğini belirten Kocyas, "Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmayacak kadar zeki olduğunu" da sözlerine ekledi. 

''ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEYECEĞİ SAVAŞA GİRMEZ''

Türkiye'nin gerek 1974'te Kıbrıs'a, gerekse Suriye'ye gerçekleştirdiği askeri operasyonlarına hukuki dayanaklar gösterdiğini anımsatan Kocyas, "Türkiye, hukuki dayanağı olmadan; zafer garantisi olmadan ve çok ağır bedeller ödeyeceğini bildiği bir savaşa girmez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye benzeri bir hukuki dayanak fırsatı verecek davranışlardan kaçınılması gerektiğinin" de altını çizen Kocyas, Yunanistan'ın dost ve komşusu Türkiye ile "barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği" istediğini belirtti.

''KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMADI''

"Türkiye'nin kırmızı çizgilere iki kez çok yaklaştığını ancak aşmadığını" söyleyen Kocyas, bunlardan birinin son olarak Kardak kayalıkları etrafında bir Türk sahil güvenlik botunun, Yunan sahil güvenlik botuna kasıtlı olarak çarptığında yaşandığını söyledi. Bu olayda daha kötü gelişmelerin yaşanmamış olmasının nedeninin de Yunanistan'ın soğukkanlı davranması olduğunu belirtti.

İkinci kırmızı çizgiye de Meriç sınırında iki Yunan askerinin tutuklanmasında yaklaşıldığını belirten Kocyas, "bunun bir tuzak olup olmadığı" yolundaki soruya, "Bunun tuzak olup olmadığını bilemem. İki askerimizin tutuklanmasını Türkiye'nin zaman zaman gösterdiği tavır değişikliğine bağlıyorum. Aradan iki ay geçmesine rağmen haklarında hala bir iddianamenin hazırlanmamış olmasının ardında başka bir şeylerin yattığı izlenimini yaratıyor" dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
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