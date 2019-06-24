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Yunanistan’dan gelen heyet Uzunköprü’ye hayran kaldı

Yunanistan’ın Dimetoka şehrinden gelen 80 kişilik Yunan heyet, Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
Yunanistan’dan gelen heyet Uzunköprü’ye hayran kaldı

Yunanistan’ın Dimetoka şehrinden gelen 80 kişilik Yunan heyet, Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirildi.


Yunanistan’dan gelen heyetin ilk ziyaret yeri Tarihi Taş Köprü olurken, tarihi köprü hakkında bilgi aldıktan sonra personeller eşliğinde Aziz İoannis Kilisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.


Kilisenin tarihi ve güncel konuları ile ilgili bilgilendirilen Yunan misafirler hatıra fotoğrafı çekildi ve rehberlik hizmetinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
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