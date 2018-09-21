Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras, önümüzdeki hafta BM'nin 73. Genel Kurulu genel görüşmelerinde bir araya gelecek.21 Eylül 2018 Cuma 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerinde bir araya gelecek.
ABD'de bir araya gelecek iki liderin görüşmelerine dair detaylar paylaşıldı.
Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Erdoğan ve Çipras'ın, ikili ilişkiler, Kıbrıs meselesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesini görüşeceklerini duyurdu.
KAYNAK: HABER7
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