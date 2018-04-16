Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan'dan bayrak krizine ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'ın Antrofotos kayalığına dikilen Yunan bayrağının indirildiğini açıklamasının ardından Yunan Savunma Bakanlığının 'fotoğrafları araştırıyoruz' dediği iddia edildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:02
Yunanistan'dan bayrak krizine ilk açıklama

Yunanistan'da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu.

Haber kısa sürede pek çok Yunanhaber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, 'Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı'nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri' ifade edildi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığı belirtildi.

Skai televizyonunun haberinde “Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağı mı o da belli değil. Araştırıyoruz” dediler" ifadesi yer aldı.  

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:02
  1. son yunanistan
  2. yunan
  3. kriz
  4. bayrak
  5. hurşit
  6. kayalık
  7. KRİZ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi listesine aldı!
    1. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    2. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    3. Timsah çalışmalara hemen başladı
    4. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    5. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    6. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    7. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    8. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    9. Terör örgütüne büyük darbe
    10. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    11. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    12. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    13. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    14. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    15. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    16. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    17. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    18. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    19. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    20. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?