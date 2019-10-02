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Yunan Bakan Yorgo Kumuçakos'tan Avrupa'ya Türkiye çağrısı

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
Yunan Bakan Yorgo Kumuçakos'tan Avrupa'ya Türkiye çağrısı

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, sığınmacılar konusunda ağır bir yükün altına giren Türkiye’ye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatını savundu.

Deutsche Welle'nin (DW) aktardığına göre Süddeutsche Zeitung’a konuşan Kumuçakos, anlaşmaya atıfla "Elimizde olan tek araç bu. Bu yüzden (anlaşmaya) sadık kalmalıyız ve daha etkili bir hale getirmeliyiz" diye konuştu. Bakan Yardımcısı, "Yaklaşık 4 milyon sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’nin ağır bir yükün altına girdiğini" hatırlatarak, ülkeye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kumuçakos, diğer yandan Türkiye’ye de insan kaçakçılığı ağlarını çökertme çağrısı yaptı.

"Biz daha katı olacağız"

Yunan hükümetinin öncelikli olarak sınır dışı edilecek sığınmacılar için güvenli üçüncü ülkeler listesi oluşturacağını söyleyen Bakan Yardımcısı, eski Başbakan Aleksis Çipras hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Bir önceki hükümetin politikalarının çok yumuşak olduğunu söyleyen Kumuçakos, "Biz daha katı olacağız" diye konuştu. Kumuçakos göç ve iltica dairelerinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Atina’nın AB’den daha fazla destek beklediğini sözlerine ekledi.

Muhafazakar siyasetçi, Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in İtalya’ya deniz yoluyla gelen sığınmacıların paylaştırılması önerisinin bu yönde kendileri için bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:14
  1. Yunanistan
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  3. Suriye
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