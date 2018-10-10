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Yunanistan'dan Amerika'ya skandal teklif!

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Amerikalı mevkidaşına şaşırtıcı bir teklifte bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:24
Yunanistan'dan Amerika'ya skandal teklif!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD'nin ülkesinde daha fazla üstte kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi. Kammenos, dün ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldiği görüşmede, Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

Kammenos, "ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor. 

Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'a ziyarette bulunmuştu. Pyatt, ziyaretin ülkesinin bölgeye yönelik yoğun ilgisinin göstergesini olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri güçlerini stratejik öneme sahip bölgeye taşımasından dolayı memnuniyetini dile getirmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:24
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  3. pentagon
  4. Panos Kammenos
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  6. DÜNYA Haberleri

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