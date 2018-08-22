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Yunan askerleri Türk balıkçılara silah çekti

Aydın'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu söyledi. Yunan Sahil Güvenlik botlarını görüntüleyen balıkçılar benzer durumun sık sık yaşandığını da belirtti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:21
Yunan askerleri Türk balıkçılara silah çekti

Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası’na 6, Eşek Adası’na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı.

Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi. Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü olarak ve el hareketleriyle tacizde bulundu.

Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağırışmalar ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi

PLASTİK MERMİ İDDİASI 

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Güvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:21
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  5. Sahil Güvenlik
  6. yunan askerleri

YORUM YAZ

  • hayrihayri1 sa önce
    Köpek köpeklik yapar... köpeklikleri sayesinde bagimsiz oldular (guya)... frenkler iki üc kemik atiyor bu greklerde hayir demiyor... ama frenk bosu bosuna kemik atarmi... bati para (borc) veriyor ve bunlari istedikleri gibi kullana biliyor, acinacak halleri var! orman yangininda abdnin parmagi oldugu konusuldu, hemen örtbas ettiler.. bunlarin devlet dedikleri batinin siniri tampon bölgesi... Türklere karsi kullanilan bir milis birligi baska birsey degil! en büyük örnegi batinin osmanliya sundugu sevr antlasmasi... --> Anadolu pastasindan kapilmak istenen paylara bakmak yeterli!!!
  • kayserilikayserili1 sa önce
    bunlar bir kere ders versek hadlerini bilirler!
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