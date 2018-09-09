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Yunanistan'dan 2 Türk askeriyle ilgili açıklama!

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye-Yunanistan hudut birliğinde görevli askerlerin kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine, Yunanistan'da alıkonulup iade edilen 2 Türk askeriyle ilgili açıklama yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 22:58
Yunanistan'dan 2 Türk askeriyle ilgili açıklama!

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan sınırını geçtikleri gerekçesiyle alıkonulup ardından iade edilen 2 Türk askeri hakkında açıklama yaptı. 

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı Panos Kammenos’un, konu üzerine telefonda görüştükleri aktarıldı. Türk askerlerinin ifadesine yer verilen açıklamada önce bir ast subayın yolunu kaybederek sınırı geçtiği, 3 saat sonra ise diğer bir subayın arkadaşını aramak üzere yunan topraklarına girdiği aktarıldı. Açıklamada “2 Türk askerinin teslim edilme işlemi saat 18.30’da tamamlandı” ibareleri yer aldı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:58
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
  3. 2 Türk askeri

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