Yunanistan'daki yangınla ilgili korkunç sözler

Yunanistan’da yapılan yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına, gönüllü itfaiyeciler de katılıyor. Gönüllü İtfaiye Birliği Başkanı Makis Tsiugris, "Ben 19 yıldır itfaiye ekibindeyim ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Sputnik'e konuşan Gönüllü İtfaiye Birliği Başkanı Makis Tsiugris, "Ben 19 yıldır itfaiye ekibindeyim ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Gönüllü itfaiyeciler dün yangın olduğu sırada da bugün arama operasyonları sırasında da Mati bölgesindelerdi.

Tsiugris, 10 kişilik ekip içinde şafaktan beri bölgedeler. Anlattığı manzara korkutucu: "Evlerin büyük kısmı yerle bir oldu, yolları kapatan yüzlerce otomobil insanların kaçmasına engel oluyor, bu yüzden panik yayılıyor".

İncelemeler için bulunduğu enkazlarda, alev kapanına kapılarak trajik bir biçimde can veren insanların cesetlerini gördüğünü anlatan Tsiugris, "Yangın yok olsa da aramalar devam ediyor, çünkü kaybolan insanlar var. Daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Dünkü yangın söndürme çalışmalarına da katılan Tsiugris, "Durum çok trajikti. Bölge bombardımana uğramış gibiydi" diyerek kurtarıcıların yapabilecek her şey yaptığını kaydetti.



Tsiugris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yangın çok hızla yayıldı: rüzgar çok güçlüydü ve alevler de çok yoğundu. Bu yüzden, çam ağacı zengini ve evlerin dağınık olduğu bölgeyi hızla sardı. Herkes arabasıyla kaçmaya çalıştı, karışıklık hüküm sürdü ve bu çok yanlıştı, bu yüzden kurban sayısı bu kadar fazla. Birileri arabaya binmeye çalışıyordu, diğerleri aksine çıkmaya çalışıyordu, insanlar birbirine çarpıyor, birbirinin geçişine engel oluyordu ve tüm bunlara yangın ve paniğin doğurduğu düşmanca durum eşlik ediyordu. İşte büyük oranda bu panik trajik sonuca yol açtı".

İnsanların kurtulmak için plaja doğru kaçtığını dile getiren Tsiugris, "Maalesef yangın da plaja ulaştı. Muhtemelen birçok insan yoğun dumandan bilincini kaybetti. Bazıları kurtulmak için denize atladı. Bu çok aşırı bir durumdu, daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.