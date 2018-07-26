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Yunanistan'daki yangının nedeni açıklandı

Yunanistan'da 80'den fazla insanın yaşamını yitirdiği yangın faciasına bir elektrik kablosunun neden olduğu açıklandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
Yunanistan'daki yangının nedeni açıklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çevresinde faciaya sebep olan yangının çıkış nedeni belli oldu. 82 kişinin yaşamını yitirdiği facianın yanan elektrik kablosu nedeniyle başladığı ortaya çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çıkan orman yanları sonucundan şu ana kadar en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı en son açıklamada 187 kişinin yaralı olduğunu bildirirken 23'ünün çocuk olduğunu kaydetti.

Yangının çıktığı bölgedeki evlerde kayıp arama ve kimlik tespiti çalışmaları devam edilirken aramalara denizde de devam ediliyor. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da yangının tamamen söndüğü bildirilirken, Kalitehnipoli ve Kineta bölgesinde yangının küçük çaplı devam ettiği belirtildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yangın çıkan bölgelerden biri olan Rafina'da belediye binasına ziyarette bulundu. Açıklama yapan Kammenos, bölgede olası bir sel felaketine karşı önlemler aldığını belirterek, ağaçlandırma ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
  1. yunanistan
  2. Yunanistan'daki yangın
  3. Yunanistan'daki yangının sebebi

YORUM YAZ

  • SEVDASEVDA26 dk önce
    ÇOK KÖTÜ OLMUŞ .KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI. ALLAH ÖLENLERİN AİLESİNE SABIR VERSİN.
  • AhmetAhmet23 dk önce
    ALLAHTIR
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