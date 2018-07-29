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Yunanistan'daki yangın faciasında ölü sayısı yükseliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın faciasında ölü sayısı 91'e yükselirken, 25 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:24
Yunanistan'daki yangın faciasında ölü sayısı yükseliyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri açıklamasında, yangının üzerinden geçen 6 günün ardından ulaşılamayan 25 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Malliri ayrıca, yoğun bakımda bulunan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 91'e yükseldiğini açıkladı. Sözcü, yanarak can verenlerden 59 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını ifade etti. Öte yandan, yangın felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenaze merasimleri de sürüyor.

Başkente yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı. Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:24
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