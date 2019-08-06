Yunanistan’daki Türkler dini özgürlüklerini yaşamaktan mahrum Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın uyguladığı baskı nedeniyle İstanköy'deki Müslüman Türklerin milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrum olduğunu ifade etti.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın uyguladığı baskı nedeniyle İstanköy'deki Müslüman Türklerin milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrum olduğunu belirtti. Kaymakçı, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi Yunanistan'a ülkedeki cami ve mescitleri ibadete açması çağrısında bulundu. Mustafa Kaymakçı, "Günümüzde İstanköy’deki bütün camiler ibadete kapalıdır. 2017 depreminde hasar gören ve şadırvanı yıkılan Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Lonca) Camisi, aradan iki yıl geçmiş olmasına karşın onarımları yapılmamıştır. Cami altındaki İstanköy Vakıf Malları Yönetimine ait dükkanlar da haraptır." ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın Germe (Platini) köyündeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi'nin onarımına izin vermemesi nedeniyle Müslümanların ibadetlerini cami avlusunda yapmak zorunda kaldığına dikkati çeken Kaymakçı, İstanköy'deki mescit, türbe ve mezarlıkların yıkılarak zarar gördüğünü kaydetti.

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