Yunanistan’daki tatbikatta mayın avlama gemisi mayın buldu Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı’nda TCG Akçakoca’nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı’nda TCG Akçakoca’nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan’da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı’na iştirak eden mayın avlama gemimiz TCG Akçakoca, PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit etti" denildi.

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