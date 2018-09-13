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Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi yaralandı

Zakynthos Adası'nda yer alan dünyanın en popüler plajlarından Navagio'da çökme yaşandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:53
Yunanistan'daki plajda çökme: 7 kişi yaralandı

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan ülkenin en ünlü plajlarından Navagio, bugün çöktü. Plaja düşen kayalar en az 7 kişinin yaralanmasına yol açarken, Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında sıkışmış kimseye rastlamadı ancak halen arama çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın olmadığı Navagio, her yıl yüz binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:53
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