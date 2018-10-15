0553 313 94 23

Yunanistan’daki intihar kampı! "Acilen kapatılması gerekiyor"

Yunanistan’ın Lesbon adasında 7 bin kişinin barındığı “Moria Mülteci Kampı” adeta bir ölüm kampı gibi. Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Luca Fontana, çocukları intihara sürükleyen kamp için “Burası hayatımda gördüğüm en kötü kamp” ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 07:09
Yunanistan’daki intihar kampı! "Acilen kapatılması gerekiyor"

Yunanistan’da faaliyet gösteren Moria Mülteci Kampı, çocukların hayatını karartıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Luca Fontana, kamptaki 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocukların 4’te birinin kendisine zarar verdiği ve intiharı düşündüğü yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Mültecilerin yaşama isteğini kaybettiğini tespit ettik” dedi.

Yunanistan’ın Lesbon Adası’nda bulunan Moria Mülteci Kampı ölüm saçıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Luca Fontana, ülkelerini terk ederek Avrupa’da yeni bir hayata başlamayı düşleyen mültecilerin Moria’da sıkışıp kaldığını ifade etti. Mültecilerin, kampta intihara sürüklendiğini söyleyen Fontana, Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı üzerine etkinlik gerçekleştirerek saha araştırmasından çıkan korkunç sonuçları da açıkladı.

Yaşama isteği yok

Ekiplerin 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Fontana, “Çocukların 4’te birinin kendisine zarar verdiği ve intiharı düşündüğü yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Mültecilerin yaşama istediğini kaybettiğini tespit ettik. Bu kişiler arasında en az 78 kişi kendine zarar verdi, intihara teşebbüs etti. Gördüğüm en kötü mülteci kampı burası, acilen kapatılması gerekiyor” dedi.

Kayıp nesil yetişiyor

Kamptaki mağduriyetleri azaltmaya çalıştıklarını aktaran Fontana, "2 binden fazla çocuk kamplarda yaşıyor ama eğitimleri yok. Gelecekleri bu yüzden çok büyük tehlikede. Psikolojileri bozuk, okulları yok. Kamplarda yeterli okul, doktor, servis, koruma yok. Her şey karışık ve eksik" değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarla ilgilenilmiyor

Kampta yaşanan zor şartlar yüzünden ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenemediğini ve bu yüzden çocukların sorun yaşadığı vurgulayan Fontana, “Dul anneler için kamptaki şartlar çok zor. Bazen çocuklarına bakacak yemek bulamıyorlar. Hem rutin sağlık, hem de akıl sağlığı için oldukça zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

Kış kapıda ama insanlar çadırda

İnsanların işkence ve zulümden kaçtıklarını anlatan Fontana, “3 bin kişilik kampta 7 bin 500’den fazla insan var. İnsanlar basit ihtiyaçları için sırada beklemek zorundalar, bunun için kavga ediyorlar. Mesela kahvaltı, öğle yemeği gibi şeyler için hep sırada beklemek zorundalar. 1 tuvalette 70 kişi beklerken 1 duş için 100 kişinin sıraya girdiği oluyor. Ve kış geliyor, insanlar yaz kampı adı verilen çadırlarda yaşam savaşı veriyor” diye konuştu.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 07:09
  1. yunanistan
  2. ölüm kampı
  3. intihar kampı
  4. Moria Mülteci Kampı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce kişi akın etti! İlçeyi yıkan haber
    1. Binlerce kişi akın etti! İlçeyi yıkan..
    2. Yunanistan’daki intihar kampı
    3. Milyonları ilgilendiriyor! Erken..
    4. Doların tahtını sallayacak! Kısa bir..
    5. Sivil plakalı araçlar geldi… Suudi..
    6. Hükümet harekete geçti! Lüks ayarı..
    7. ABD'nin en büyüğü Katar'da
    8. Belediye başkanının oğlu başından..
    9. Bu hatayı 3 kez yapan yandı… Yeni..
    10. İfadesi kan dondurdu: 'İçimde birine..
    11. 364 No'lu esir... Çocuklarını ilk kez..
    12. Gözler oradaydı... Almanya'ya soğuk duş!
    13. Ölüm yolculuğunun görüntüleri ortaya..
    14. 5 dakikada 2 kavga... Ortalık bir anda..
    15. Evinin önünden ıslık çalarak geçti..
    16. Ve Gökhan Töre Beşiktaş'tan ayrılıyor!..
    17. Khabib hızını alamadı! Efsane boksör..
    18. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel:..
    19. Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak..
    20. Rıdvan Dilmen'den Milli takım yorumu:..
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Trabzon'da bulundu! Dünyanın en eskilerinden
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş alacaklar
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Ve Samir Nasri tekrar Premier Lig'e dönüyor! Cenk Tosun'un takım arkadaşı oluyor...
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
    Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"
    "ABD vatandaşları dokunulmaz değildir"
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...