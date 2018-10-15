Yunanistan’daki intihar kampı! "Acilen kapatılması gerekiyor"

Yunanistan’da faaliyet gösteren Moria Mülteci Kampı, çocukların hayatını karartıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Luca Fontana, kamptaki 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocukların 4’te birinin kendisine zarar verdiği ve intiharı düşündüğü yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Mültecilerin yaşama isteğini kaybettiğini tespit ettik” dedi.

Yunanistan’ın Lesbon Adası’nda bulunan Moria Mülteci Kampı ölüm saçıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Luca Fontana, ülkelerini terk ederek Avrupa’da yeni bir hayata başlamayı düşleyen mültecilerin Moria’da sıkışıp kaldığını ifade etti. Mültecilerin, kampta intihara sürüklendiğini söyleyen Fontana, Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı üzerine etkinlik gerçekleştirerek saha araştırmasından çıkan korkunç sonuçları da açıkladı.

Yaşama isteği yok

Ekiplerin 6-18 yaş arası çocuklarla akıl sağlığı etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Fontana, “Çocukların 4’te birinin kendisine zarar verdiği ve intiharı düşündüğü yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Mültecilerin yaşama istediğini kaybettiğini tespit ettik. Bu kişiler arasında en az 78 kişi kendine zarar verdi, intihara teşebbüs etti. Gördüğüm en kötü mülteci kampı burası, acilen kapatılması gerekiyor” dedi.

Kayıp nesil yetişiyor

Kamptaki mağduriyetleri azaltmaya çalıştıklarını aktaran Fontana, "2 binden fazla çocuk kamplarda yaşıyor ama eğitimleri yok. Gelecekleri bu yüzden çok büyük tehlikede. Psikolojileri bozuk, okulları yok. Kamplarda yeterli okul, doktor, servis, koruma yok. Her şey karışık ve eksik" değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarla ilgilenilmiyor

Kampta yaşanan zor şartlar yüzünden ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenemediğini ve bu yüzden çocukların sorun yaşadığı vurgulayan Fontana, “Dul anneler için kamptaki şartlar çok zor. Bazen çocuklarına bakacak yemek bulamıyorlar. Hem rutin sağlık, hem de akıl sağlığı için oldukça zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

Kış kapıda ama insanlar çadırda

İnsanların işkence ve zulümden kaçtıklarını anlatan Fontana, “3 bin kişilik kampta 7 bin 500’den fazla insan var. İnsanlar basit ihtiyaçları için sırada beklemek zorundalar, bunun için kavga ediyorlar. Mesela kahvaltı, öğle yemeği gibi şeyler için hep sırada beklemek zorundalar. 1 tuvalette 70 kişi beklerken 1 duş için 100 kişinin sıraya girdiği oluyor. Ve kış geliyor, insanlar yaz kampı adı verilen çadırlarda yaşam savaşı veriyor” diye konuştu.

(Yeni Şafak)