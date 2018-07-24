Yunanistan'daki faciada yürek burkan olay! Çocuklarına sarılmış halde bulundular

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 156'dan fazla kişi de yaralandı. Ülkede OHAL'in ardından şimdi de 3 günlük yas ilan edildi.

MECLİSTE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla, yaşanan yangın felaketi sebebiyle mecliste bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde büyük zarar veren orman yangınlarında ölenler 74 kişiyi aştı. Bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı 30 kişi daha eklendi. Hayatını kaybedenlerin sayının artacağı düşünülüyor.

ÇOCUKLARINA SARILMIŞ HALDE 30 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Mati bölgesinin Argiri Akti yerleşim yeri alevlere sarılınca 30 kişinin arabalarıyla denize inmeye çalıştıkları, ancak başaramadıkları ve arabalarını terk edip koşarak denize doğru yönlenirken hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Çocuklarına sarılmış, el ele bulunan 30 kişinin yanmış bedenleri denizden 15-20 metre mesafede bulundu.

BİR BÖLGENİN YARISI HARİTADAN KAYBOLDU

Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus yaptığı açıklamada şimdiye kadar 74 ölü, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu 11'i ağır 156 yaralı, binden fazla tamamen tahrip olmuş evin kaydedildiğini söyledi. Belediye Başkanı Burnus, "Mati bölgesinin tamamı, Kokkino Limanaki bölgesinin ise yarısı haritadan kayboldu" dedi.