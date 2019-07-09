0553 313 94 23

Yunanistan'da yeni kabine yemin etti

İktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis'in kabinesi dini törenle yemin ederek göreve başladı- Bakanlar kurulunda Meclis dışından 21 üye bulunuyor

09 Temmuz 2019 Salı 13:43
Yunanistan'da yeni kabine yemin etti

ATİNA (AA) - Yunanistan'da erken genel seçimin ardından tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ve Atina Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini törende yeni kabinenin üyeleri yemin etti.

Törende Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis'in yanı sıra yeni bakanların aileleri de hazır bulundu.

- Meclis dışından 21 üye

Yeni kabine, başbakan, başbakan yardımcıları, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 bakan yardımcısından oluşuyor.

Yeni bakanlar kurulunda yalnızca 5 kadının bulunması ise dikkat çekti.

Meclis dışından 21 teknokrat ismin yer aldığı kabinede, Miçotakis'in parti içi dengeleri dikkate aldığı belirtiliyor.

Miçotakis'in yardımcılığını daha önce geçici hükümette başbakanlık görevini yürüten Panagiotis Pikrammenos yapacak.

Kabinede Dışişleri Bakanlığına, daha önce Adalet, Kamu Güvenliği ve Kalkınma bakanlıkları görevlerinde bulunan Nikos Dendias getirildi. Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan ülkede Maliye Bakanlığı koltuğuna Hristos Staikouras oturacak.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Panagiotopoulos'un yardımcılığına ise mart ayına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Alkiviadis Stefanis getirildi.

Kabinede dikkat çeken bir diğer isim ise Türk diplomatları da şehit eden 17 Kasım terör örgütü ve bazı aşırı sol örgütlerin çökertilmesinde rol alan Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis oldu.

Yeni bakanlar, bugün seleflerinden koltuklarını devralacaklar. İlk bakanlar kurulu toplantısı ise yarın yapılacak.

- Mecliste 5 eski başbakan

Öte yandan, Yunanistan'da 300 sandalyeli Meclise 61 kadın milletvekili seçildi. ND ve SYRIZA'dan 23'er kadın vekil Meclis sandalyelerinde yer alacak.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, bu dönem Meclis sıralarında 5 eski başbakan oturacak. SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın yanı sıra Yeni Demokrasi iktidarlarında Başbakanlık yapan Antonis Samaras ve Kostas Karamanlis milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yeni kabinedeki Başbakan Yardımcısı Pikrammenos ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu da mecliste yer alan diğer eski başbakanlar oldu.








Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:43
  1. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    1. Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    2. Katar'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    3. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    4. Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK..
    5. Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet..
    6. Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini..
    7. Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
    8. 20 yaş diş çekimi sonrası dikkat..
    9. Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu..
    11. Yunanistan'da yeni kabine yemin etti
    12. "İETT araçlarındaki arızaları..
    13. Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu..
    14. Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu..
    15. Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar..
    16. İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları..
    17. Doğa Sigorta'dan yeni kampanya
    18. Çalıntı araçla kovalamaca sonucu..
    19. Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin..
    20. Bir Yunan Başbakan ilk kez bu..
    21. Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları..
    22. Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na..
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Okul bahçesindeki tehlike arz eden..
    25. Muğla’ya şehit ateşi düştü
    26. Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir..
    27. Sri Lanka turizmi teşvik için hava..
    28. Geleceğin şampiyonları Çukurova’da..
    29. THY'den yeni anlaşma! 1 Ağustos'ta..
    30. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!