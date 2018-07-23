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Yunanistan'da yangın faciası: Aleksis Çipras gezintisini yarıda bıraktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Başbakan Çipras'ın yangın sebebi ile Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığı öğrenildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:59
Yunanistan'da yangın faciası: Aleksis Çipras gezintisini yarıda bıraktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısında üç ayrı bölgede başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması sebebi ile devlet alarm durumuna geçti. Bosna-Hersek'e resmi ziyarette bulunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ise yangın nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Yunanistan'a dönme kararı aldığı öğrenildi. 

Şehrin 25 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangının civardaki rafineriye ulaşmasından endişe edildiği ifade edildi. 50 itfaiyeci ve 20 yangın söndürme aracının sevk edildiği bölgede bazı evlerin yandığı ve mahsur kalanların olduğu belirtildi. Sahil bölgelerinde bulunan insanları kurtarmak üzere Yunan Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemisinin harekete geçtiği aktarıldı. 

Atina'nın 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan yangın da kontrol altına alınamadı. Yangın sebebi ile Atina-Korinthos otobanı trafiğe kapatıldı. Yangına 200 itfaiyeci, 65 yangın söndürme aracı, 4 uçak ve 7 helikopter ile müdahale edilmeye çalışıldığı öğrenildi. 

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanı Nikos Toskas, yangınların kuşku uyandırıcı olduğunu belirterek, kundaklama ihtimalini incelediklerini açıkladı. 

Yangın sebebi ile Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na gelen bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:59
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